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Milli voleybolcu Novara'ya transferi basınında!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takımlarından Igor Gorgonzola Novara ekibine transferi basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:56
Milli voleybolcu Novara'ya transferi İtalyan basınında!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takımlarından Igor Gorgonzola Novara ekibine transferi basınında geniş yer buldu.

, 21 yaşındaki milli voleybolcunun transferini dün "Türk yıldız Karakurt Novara'da" şeklinde duyururken, İtalyan basını da bu transfere ilgi gösterdi.

gazetesi, haberi okuyucularına "Türk voleybolunun yıldızı Ebrar Karakurt, Igor'un (Gorgonzola Novara) ilk transferi" başlığıyla aktardı.

Karakurt'un İtalyan takımının yeni sezona yönelik ilk transfer olduğu ve 2 yıllık bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Haberde, son olarak forması giyen Karakurt'un mevkisinin önemli isimlerinden biri olduğu ve genç yaşına karşın takımıyla daha önce birçok şampiyonluk kazandığı belirtildi.

La Stampa'nın haberinde Igor Gorgonzola Novara takımı genel direktörü ve Karakurt'un açıklamaları da yer aldı.

Marchioni, "Karakurt ile daha önce rakip olarak karşı karşıya geldik ve onu tanıma, oyunumuzu görme imkanımız oldu. Sonra onu takip ettik. Yaşına göre önemli başarıları var ve yüksek fiziksel ve teknik potansiyele sahip. Bizim teklifimizi kabul ettiği için mutluyuz. Birlikte önemli işler başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Karakurt da "İtalyan ligi dünyanın en güzel liglerinden ve Novara da dünyanın en prestijli kulüplerinden. Bu macerayı, bu mavi formayla yaşayacağım için heyecanlıyım. Sahaya çıkmak ve İtalya'da ilk maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.

gazetesi de "İşte Karakurt" başlığıyla verdiği haberinde, milli oyuncunun henüz 21 yaşında ve "kazanan" bir oyuncu olduğu aktarıldı.

Haberde, Karakurt'un takımdan 2 sene önce ayrılan ve boşluğu doldurulamayan İtalyan 'nun yerini alabilecek önemli bir transfer olduğu ifade edildi.

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