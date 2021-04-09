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Son dakika spor haberleri: finale yükseldi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı mücadelesinde 'u 3-2 yenen , seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi. Bu sonuçla seride 2-1 üstünlük kuran sarı-lacivertliler, finalde ile kozlarını paylaşacak. Arkas Spor ise üçüncülük maçında ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 23:20
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe HDI Sigorta finale yükseldi!

Yarı final serisinin üçüncü maçına iyi başlayan , teknik molaya 12-11 önde girdi. Konuk takım, 'ün etkili performans sergilediği ilk seti 25-19 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.

, ikinci sette 'nun skorer oyunuyla teknik molaya 12-8 üstün gitti. Üstünlüğünü set boyunca koruyan ev sahibi ekip, 25-22 galip gelerek durumu 1-1 yaptı.

Arkas Spor, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü sette 'nın sayılarıyla skoru 9-6'ya getirdi. Sarı-lacivertliler, 'un hücumda ağrılığını koymasıyla teknik molaya 12-11 önde girdi. Konuk ekip, etkili servis attığı seti 25-21 kazandı ve 2-1 üstünlük yakaladı.

Sarı-lacivertliler, dördüncü setin başlarında çok sayıda servis hatası yapan rakibine karşı teknik molaya 12-9'luk skor avantajıyla gitti. Arkas Spor, Efe Mandıracı'nın üst üste bulduğu sayılarla etkili olarak 15-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Son bölümlerde blok sayıları ve 'ın skorer performansıyla tekrar oyuna ortak olan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 29-27 ile hanesine yazdırarak durumu 2-2'ye getirdi.

Final setinin başlarında Hidalgo'nun servisleriyle sayı üreten sarı-lacivertliler, 6-3 öne geçti. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 15-7, maçı da 3-2 kazandı.

Bu sonuçla seride 2-1 galip gelen Fenerbahçe HDI Sigorta, finalde 'ın rakibi oldu. Final serisi, 12 Nisan Pazartesi günü 'daki maçla başlayacak.

Arkas Spor ise sezonu üçüncü bitirebilmek için ile karşılaşacak.

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