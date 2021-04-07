Sultanlar Ligi finalin adı Vakıfbank - Fenerbahçe Opet

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Yarı final serisinin üçüncü maçına hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik moladan sonra da oyunun kontrolünü elinde bulunduran turuncu-beyazlılar, Boskovic'in etkili performansıyla seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Vargas ve Robinson'ın sayılarıyla üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-10 üstün giren taraf oldu. Rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, ikinci seti 25-19 ile hanesine yazdırdı ve durumu 1-1 yaptı.

Eczacıbaşı VitrA, üçüncü sette blok sayılarıyla skor üreterek teknik molayı 12-9 önde geçti. Turuncu-beyazlılar, Boskovic ve Ogbogu'nun skorer oyunuyla etkili olduğu üçüncü sette 25-21 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sete iyi başlayan ve skoru 7-2 yapan Fenerbahçe Opet, teknik molaya da 12-4 üstünlükle girdi. Robinson ile etkili olan sarı-lacivertliler, baştan sona önde götürdüğü seti 25-19 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan final setinde Eczacıbaşı VitrA, 6-4 öne geçti. Turuncu-beyazlıların hücumda yaptığı hatalarla sayı bulan Fenerbahçe Opet, seti 15-12, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.

Seride 2-1 galip gelen Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak. Üçüncülük maçları ise yarı finallerin kaybedenleri Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları arasında oynanacak.