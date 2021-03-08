Haberler Voleybol VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan yarı final mücadeleleri ile sürüyor. Yarı finalin ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı 'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde bu akşam ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 16:50
VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

yarı final mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. 'nda düzenlenen ve corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede Vakıfbank rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk ekip oldu.

Yarı final etabının bir diğer maçında ise bugün saat 20.15'te oynanacak. Yarı finalistlerden ile karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşması 9 Mart Salı günü saat 19.00'da oynanacak.

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