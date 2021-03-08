VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde VakıfBank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen ve corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede Vakıfbank rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk ekip oldu.

Yarı final etabının bir diğer maçında ise bugün saat 20.15'te oynanacak. Yarı finalistlerden Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşması 9 Mart Salı günü saat 19.00'da oynanacak.