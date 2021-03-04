Haberler Voleybol Eczacıbaşı VitrA çeyrek finalde veda etti!

çeyrek finalde veda etti!

'nde , çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği 'nın Unet e-work Busto Arsizio ekibine 3-1 yenilerek elendi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 01:13 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 01:13
Eczacıbaşı VitrA çeyrek finalde veda etti!

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk sette skoru 8-5 yaparak rakibine mola aldırdı. Moladan sonra toparlanarak üstünlük kuran Unet e-work Busto Arsizio, ile Mingardi'nin skorer oyunuyla ilk seti 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümlerinde skor üstünlüğünü elinde tutan taraf konuk takım oldu. Daha sonra oyunu dengeleyen turuncu-beyazlılar, 'ın etkili performansıyla 17-16 öne geçmeyi başardı. Setin son bölümünde hücumda hatasız oynayan Unet e-work Busto Arsizio, 25-22 galip gelerek durumu 2-0 yaptı. İki set alan konuk takım, tur atlamayı garantiledi.

Üçüncü sette rakibine 25-22 üstünlük sağlayan , skoru 2-1'e getirdi.

ekibi, başa baş mücadeleyle geçen dördüncü seti 28-26 ile hanesine yazdırarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Unet e-work Busto Arsizio, yarı finale yükselerek 'ın rakibi oldu. Diğer yarı finalde ise İtalya temsilcileri A ile karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 16 ve 18 Mart, rövanşları 23 ve 25 Mart'ta yapılacak.

SON DAKİKA