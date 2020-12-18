Haberler Voleybol Eda Erdem Dündar 'Yılın Fotoğrafları' için oy kullandı!

Eda '' için oy kullandı!

ve A Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Eda , Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "" oylamasına katıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 11:48
Eda Erdem Dündar 'Yılın Fotoğrafları' için oy kullandı!

Opet Takımı Kaptanı Eda , (AA) düzenlediği "" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen , haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli voleybolcu, spor kategorisinde oyunu Fecri Barlık tarafından çekilen 'te bir grup çocuğun araç lastiklerinden kendi imkanlarıyla oluşturduğu voleybol sahasında maç yaptıkları anı gösteren "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı seçti.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy atan Eda Erdem, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" isimli çalışmasını oyladı.


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