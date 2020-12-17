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2021 'nda yarı finalde

Avrupa’da namağlup unvanını koruyan Türk Hava , 2021 maçında, temsilcisi VB takımını 3-0 mağlup ederek, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 22:39
Türk Hava Yolları 2021 CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde

Avrupa'da namağlup unvanını koruyan Türk Hava , 2021 yarı finale yükseldi.

Hem misli.com Sultanlar Ligi'ndeki hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkat çeken voleybol takımı, 2021 CEV Challenge Kupası maçında 'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Las Palmas şehrinde bulunan Insular Spor Salonu'nda VB takımını 25-21, 25-21 ve 25-19'luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Türk Takımı yarı finale yükseldi. Türk Hava Yolları yarı finalde ise bir diğer Türk temsilcisi Sistem9 Yeşilyurt ile karşılaşacak.

2020 CEV Challenge Kupası'nda oynadığı her maçtan galip ayrılan Türk Hava Yolları'nın şampiyonluk hedefi, COVID-19 pandemisi nedeniyle sezonun sona ermesinden dolayı yarım kalmıştı. Türk Hava Yolları bu yıl kupayı kazanmak istiyor.

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