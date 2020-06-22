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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Ahmetcan İnegölspor’da

Ahmetcan İnegölspor’da

Efeler Ligi ekiplerinden , Sigorta'dan etti.

Efeler Ligi ekiplerinden , Sigorta'dan etti. Milli smaçör için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Vekili Rıdvan Kocaağa ile yönetici Hüseyin Orhan ve İrfan Kaptan katıldı. Başkan Kocaağa, "İnegöl Belediyespor'un yeni sezon hazırlıklarına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon İnegöl Belediyespor'un başarıları için bizimle birlikte olacak. Şimdiden kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
  1. 22.6.2020
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