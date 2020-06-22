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22 Haziran 2020, Pazartesi
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GKY milli smaçörü kaptı

GKY milli smaçörü kaptı

1. Lig ekiplerinden Adilcevaz , kadrosunu güçlendirdi. , Arkasspor altyapısından yetişen etti.

Voleybol Erkekler 1. Lig ekiplerinden Adilcevaz , kadrosunu güçlendirdi. , Arkasspor altyapısından yetişen etti. 26 yaşındaki 2 metrelik smaçör, 60 kez ay-yıldızlı formayı giyerken, EYOF Gençlik Olimpiyatları birinciliğiyle birlikte birçok başarısı bulunuyor. GKY-TÜRSAD'ın yeni transferi, kariyerinde Arkasspor, Bornova, Maliye Piyango, Akkuş Belediyepor, Jeopark Kula Belediyespor takımlarında forma giydi.
  1. 22.6.2020
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