Diyarbakır'da müthiş proje - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Diyarbakır'da müthiş proje

'da müthiş proje

Diyarbakır'da müthiş proje

Spor İl Müdürlüğü, '' kapsamında, köylerde yaşayan çocuklara malzeme desteğinde bulunuyor.

Spor İl Müdürlüğü, '' kapsamında, köylerde yaşayan çocuklara malzeme desteğinde bulunuyor. Proje kapsamında seçilen 20 köyde çocukları sporla tanıştırmak için voleybol filesi, voleybol topu gibi spor malzemeleri yardımında bulundu. Voleybolun dışında atletizm branşında da yarışmalar yapıldı.
  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyarbakır'da müthiş proje haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA