Haberler Voleybol Madison Rigdon Eczacıbaşı VitrA'da

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Misli.com 'nin güçlü ekiplerinden Voleybol Takımı, ’un ABD'li smaçörü ’ı kadrosuna kattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:37
Madison Rigdon Eczacıbaşı VitrA'da

Voleybol Takımı, 'un ABD'li smaçörü 'ı kadrosuna dahil etti.

'nın Menajeri Nalan Ural transfer hakkında yaptığı açıklamada, yaşanan sakatlıklar ve korona virüs vakaları sebebiyle maçlarında destek olması amacıyla oyuncularından Madison Rigdon'ı kadroya kattıklarını belirterek, "Oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde sahada yer alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Madison'ın da desteğiyle bu zor günleri hedeflerimizden kopmadan, mevcut kadromuzla atlatmayı istiyoruz. Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Sarıyer Belediyespor'a teşekkür ederiz" dedi.

MADISON CHASE RIGDON KİMDİR?
Amerikalı , 1995 doğumlu ve 1.84 boyunda. 2014 yılında 'ta başlayan kariyerini 'nın takımında sürdürdü. 2020-2021 sezonunda Sarıyer Belediyespor'a transfer olan Amerikalı smaçör, şimdiye kadar oynadığı maçlarında 250 sayı elde etti. Madison Rigdon, 2020-2021 sezonunun kalanında Eczacıbaşı forması giyecek.

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