Haberler Voleybol Eczacıbaşı VitrA çeyrek final için İtalya'ya gitti

çeyrek final için 'ya gitti

Voleybol Konfederasyonu (CEV) çeyrek finalinde Unet e-work takımıyla eşleşen , 'ya gitti. D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen turuncu-beyazlılar, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımı ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 16:41
Eczacıbaşı VitrA çeyrek final için İtalya'ya gitti

Unet e-work ile 'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final ilk maçı, 25 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00'de 'nda oynanacak. Karşılaşma, ekranlarından naklen yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanlarından , 'da antrenmanlarını sürdüreceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bir maç programı takip ediyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz. sezonun en önemli turnuvalarından birisi. 'nın güçlü takımlarının yer aldığı bu organizasyonda herkesin hedefi kupayı kazanmak. Çeyrek finaldeki rakibimiz Busto Arsizio, yetenekli ve tecrübeli isimleri kadrosunda barındıran bir takım. Çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Deplasmandaki maçta galip gelerek avantajı elimizde tutmak istiyoruz."

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