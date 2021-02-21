Haberler Voleybol Melikgazi Belediyespor yine galip

yine galip

1. Lig A Grubu ekiplerinden , ligin 16. haftasında sahasında ’ı 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:32
Melikgazi Belediyespor yine galip
. Lig A Grubu ekiplerinden , ligin 16. haftasında kendi evinde konuk ettiği 'ı 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 77 dakika sürürken Melikgazi Belediyespor rakibi önünde setlerde 25-19, 25-23 ve 25-20 üstünlük sağlayarak parkeden galibiyet ila ayrıldı.

Kayseri temsilcisi maçta , , , , , , , , , ve kadrosu ile mücadele etti. Melikgazi Belediyespor, ligin 17. Haftasında ise deplasmanda takımına konuk olacak.
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