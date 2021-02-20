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Lider 'tan 28. galibiyet!

, 2020-2021 Misli.com 'nin 29'uncu haftasında 'u 25-16, 25-18 ve 31-29'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 28'inci galibiyetini aldı. Normal sezonu lider bitirmeyi galibiyetiyle garantileyen sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin son haftasında 'la 11 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:08
Lider VakıfBank'tan 28. galibiyet!

Üç ve dört şampiyonluğuyla ''nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan , 2020-2021 Misli.com 'nin 29'uncu haftasında 'u 25-16, 25-18 ve 31-29'luk setlerle 3-0 mağlup etti. 'nda karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk setinin teknik molasına 12-7 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü file önündeki blok performansıyla seti 25-16 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de teknik molasına 12-7 önde girmeyi başaran , set boyunca hücum ve bloktaki üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-18 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. PTT Spor'un üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 31-29 karşılaşmayı 3-0 kazanarak ligdeki 28'inci galibiyetini aldı. Normal sezonu lider bitirmeyi galibiyetiyle garantileyen sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin son haftasında 'la 11 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

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