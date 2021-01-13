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İşte Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri!

Voleybol 'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. , , , , , , ve takımlarının olduğu turda eşleşmeler şu şekilde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:48
İşte Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri!

Voleybol 'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu erteleme maçında , 'u 3-0 yendi. Bu sonuçla grupta Opet birinci, ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup karşılaşmaları, 4-6 Eylül 2020'de oynanmıştı. Sarıyer Belediyespor'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle C Grubu'nda 3 müsabaka ertelenmişti.

Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

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