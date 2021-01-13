İşte Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri!

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla grupta Fenerbahçe Opet birinci, Türk Hava Yolları ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup karşılaşmaları, 4-6 Eylül 2020'de oynanmıştı. Sarıyer Belediyespor'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle C Grubu'nda 3 müsabaka ertelenmişti.
Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları
Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru