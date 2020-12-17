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Yeşilyurt 'nda yarı finalde!

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, Challenge maçında karşılaştığı Portekiz temsilcisi 'yı 3-0 maplup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 19:44
Yeşilyurt CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde!

Voleybolda Kadınlar çeyrek finalinde Sistem9 Yeşilyurt, Portekiz temsilcisi 'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sistem9 Yeşilyurt, yarı finalde Türk Hava Yolları-Vandoeuvre Nancy eşleşmesinin galibiyle 2021'in şubat ayında karşılaşacak.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Tomislav Popovic (), Benone Visan (Romanya)

KAIROS PONTA DELGADA: Delsin, Marques Neri, Guth, Campos Camarinha, Neves Terilli, Costa (Lourenco Delogu, Santos de Medeiros, Melo, Martins Machado)

SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Kaya)

SETLER: 19-25, 22-25, 11-25

SÜRE: 65 dakika (20, 27, 18)



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