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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'da flaş karar

Samsun'da flaş karar

Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü için karar verildi. Kulüp Başkanı , takımın gelecek sezon 1. Lig'e katılmayacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü için karar verildi. Kulüp Başkanı , takımın gelecek sezon 1. Lig'e katılmayacağını açıkladı. Ligde kalma maliyetini göz önünde bulundurdukları için böyle bir karar aldıklarını belirten Demirtaş, "Yaptığımız toplantıda giderleri masaya yatırdık. Geçmişten gelen ve yapılandırılmış 4 milyon TL ödüyoruz. Yeni sezonun bizlere artı bir borç yükü getireceğini düşünürek, maliyet hesapları yaptık ve bu sezon lige katılmama kararı aldık. Samsunlu milli sporculara sahip çıkacağız. Bütün branşlara altyapıdan başlayacağız. Voleybol da dahil bütün branşlarda sıfırdan başlayacağız" açıklamasında bulundu.
  1. 22.6.2020
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