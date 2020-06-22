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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Tarih bizi yazacak

Tarih bizi yazacak

A Milli Kadın 'nın kaptanı Dündar, “İyi hazırlanmıştık, performansımız en iyi seviyediydi. Oyunlar ertelendi ama bu süreci de iyi değerlendireceğiz. ’ye yeni zaferler yaşatacağız” diye konuştu.

A Milli 'nın kaptanı , salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Oyunları'ndan başka bir şey düşünmüyor. Salgın nedeniyle oyunların 1 yıl ertelenmesinin kendilerini etkilemeyeceğini belirten tecrübeli voleybolcu, "2020'ye çok iyi bir şekilde hazırlanmıştık ve elemelerde gösterdiğimiz performansla rakiplerimize gözdağı vermiştik. Tüm takımın performansı en iyi seviyedeydi. Ancak bu bir yıllık süreci de iyi değerlendireceğiz. Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak önemli bir başarılı elde ettik. Şimdi daha iyisi için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. Eda, sözlerine şöyle devam etti: "Geçmiş yıllarda ülkemize önemli başarılar kazandırdık. Şimdi spor organizasyonlarının en önemlisi olan olimpiyatlarda da 'ye yeni zaferler yaşatmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Halkımızın da desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphem yok.
  1. 22.6.2020
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