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Şampiyonlar Ligi'nde format değişti! Grup maçları...

Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının formatı değiştirildi. Yapılan son değişikliğe göre, grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü yerine 2 ayaklı turnuva formatında oynanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:56
CEV Şampiyonlar Ligi'nde format değişti! Grup maçları...

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu () Şampiyonlar Ligi grup aşamasının formatı değiştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü yerine, 2 ayaktan oluşan turnuva formatında oynanacak.

Buna göre organizasyonda mücadele eden Türk ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, D Grubu ilk ayak müsabakalarına 'ta 'da ev sahipliği yapacak. İkinci ayak karşılaşmaları ise 2021'de 'da gerçekleştirilecek.

B Grubu'nda bulunan Opet, ilk ayakta 8-10 Aralık'ta 'da, ikinci ayakta 2021'de 'da mücadele edecek.

C Grubu'ndaki VakıfBank, ilk maçlarını 24-26 Kasım'da , ikinci karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021'de Polonya'da yapacak.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe HDI , A Grubu'ndaki ilk karşılaşmalarına 8-10 Aralık, ikinci ayak karşılaşmalarına 26-28 Ocak 2021'de Polonya'da çıkacak.

B Grubu'nda mücadele eden da turnuvanın ilk ayağında 8-10 Aralık'ta Fransa'da, ikinci ayağında ise 9-11 Şubat 2021'de İtalya'da ter dökecek.

Bu aşamada 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi, çeyrek finale yükselecek.

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