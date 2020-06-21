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21 Haziran 2020, Pazar
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Karayolları coştu

Karayolları coştu

Sultanlar Ligi ekibi Karayolları; ABD’li pasör ’yi, smaçör ’yi ve orta oyuncu ’yı renklerine katmayı bildi.

Sultanlar temsilcisi Karayolları dönemine oldukça hızlı başladı. Turuncu-siyahlılar ilk bombasını 'nın Allianz MTV Stuttgart ekibinde oynayan Amerika Birleşik Devletlerinden 'yi alarak patlattı. 24 yaşındaki yıldız, pasör mevkiinde forma giyiyor. Havili, 2014-2018 yılları arasında Kansas Üniversitesi'nde forma giymişti. ekibi ardından 21 yaşındaki smaçör 'yi renklerine bağladı. Arkasspor altyapısından yetişen 1.80 boyundaki Selis Selvi, Rota Koleji ve Merinosspor formalarını da giydi. Karayolları son olarak 2002 doğumlu 'yı transfer etti. Özaydınlı, orta oyuncu mevkiinde oynuyor. Genç ve gelecek vadeden isim aynı zamanda altyapı milli takımlarında da forma giyiyor.
  1. 21.6.2020
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