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21 Haziran 2020, Pazar
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Solhanspor atakta

’nin yeni ekibi, Krauchuk, , Hasan Kar, ve ’yi renklerine kattı.

AXA Sigorta 'nin yeni temsilcisi Solhanspor, bombalarını arka arkaya patlatıyor. Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, ve Solhan'a yakışır bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Bingöl ekibi daha önce antrenör Ahmet , Brezilyalı Matheus Krauchuk ve 'dan pasör ile orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaştığını duyurmuştu. Yeşil- beyazlılar dün de iki smaçör ve ile sözleşme yaptı. Pasör, pasör çaprazı, biri orta ve ikisi smaçör olmak üzere 5 sporcu ile anlaştıklarını aktaran İslamoğlu, görüşmelerin sürdürdüğünü ve yakında transferlerin biteceğini söyledi.
  1. 21.6.2020
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