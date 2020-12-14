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Kanarya son anda

Misli.com 22. hafta maçında Karayolları ile karşılaşan , rakibini yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 20:27 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kanarya son anda
Misli.com 22. hafta maçında Karayolları ile karşılaşan , rakibini yendi. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25-22, 22-25, 23-25,
15-8 sonuçlandı. Bu sonuçla oynadığı 20 maçın 18'ini kazanan sarı-lacivertliler, 23. hafta maçında ise 16 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Karayolları, 17 Aralık Perşembe Eczacıbaşı'nı ağırlayacak.
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