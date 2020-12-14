15-8 sonuçlandı. Bu sonuçla oynadığı 20 maçın 18'ini kazanan sarı-lacivertliler, 23. hafta maçında ise 16 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Karayolları, 17 Aralık Perşembe Eczacıbaşı'nı ağırlayacak.
Kanarya son anda
Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta maçında Karayolları ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, rakibini 3-2 yendi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 20:27 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
15-8 sonuçlandı. Bu sonuçla oynadığı 20 maçın 18'ini kazanan sarı-lacivertliler, 23. hafta maçında ise 16 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Karayolları, 17 Aralık Perşembe Eczacıbaşı'nı ağırlayacak.