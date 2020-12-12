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HDI : 3 -0 Solhanspor | AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Efeler Ligi'nin 21. haftasında HDI Sigorta, sahasında ağırladığı Solhanspor'u 3-0 yendi. Karşılaşma öncesi iki takımın sporcuları da parkeye "Irkçlığa hayır" sloganının yazılı olduğu pankartla çıktı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:12
Galatasaray HDI Sigorta: 3 -0 Solhanspor | AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 21. haftasında HDI Sigorta, konuk ettiği Solhanspor'u 3-0 yendi. Öte yandan, her iki takım da sahaya 'Irkçılığa Hayır' (No To Racism) yazılı pankartla çıktı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, , Doğukan Ulu (Burak Mert, Metin, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)

Solhanspor: Muzaffer Yönet, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Koray Şahin (Burak Hazırol, Yusuf Erdem, Orçun Ergün, Serhat Uzun, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 25-10, 25-22, 25-14

Süre: 74 dakika (20, 31, 23)


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