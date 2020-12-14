Lider doludizgin

Vakıfbank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru'yla karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin devamında hücumda ritmini bulan Vakıfbank, teknik molaya 12-8 önde girdi. Mola dönüşü de hücumdaki performansını sürdüren sarı-siyahlılar, ilk seti 25-16 aldı: 1-0. Vakıfbank, çekişmeli geçen ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1. Sarı-siyahlılar, üçüncü sette maçtaki ağırlığını hissettirdi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyduğu üçüncü seti 25-13'lük skorla alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

DÖNÜŞ ŞANSI YOK

Üçüncü setteki savunma ve hücum etkinliğini dördüncü sete de taşıyan VakıfBank, Kuzeyboru'ya geri dönüş şansı tanımayarak seti 25-12 karşılaşmayı da 3-1 kazandı ve ligdeki galibiyet sayısını 20'ye çıkardı. Ligde bir maç eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında 16 Aralık Çarşamba günü Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk edecek.