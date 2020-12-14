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Lider doludizgin

’ya konuk olan , , 22-25, ve 3 1 ’lik setlerle kazandı. Sarı-siyahlılar, 20. galibiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Lider doludizgin

, Misli.com 'nin 22. haftasında 'yla karşı karşıya geldi. Spor Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin devamında hücumda ritmini bulan Vakıfbank, teknik molaya 12-8 önde girdi. Mola dönüşü de hücumdaki performansını sürdüren sarı-siyahlılar, ilk seti aldı: 1-0. Vakıfbank, çekişmeli geçen ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1. Sarı-siyahlılar, üçüncü sette maçtaki ağırlığını hissettirdi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyduğu üçüncü seti 'lük skorla alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

DÖNÜŞ ŞANSI YOK
Üçüncü setteki savunma ve hücum etkinliğini dördüncü sete de taşıyan VakıfBank, Kuzeyboru'ya geri dönüş şansı tanımayarak seti karşılaşmayı da 3-1 kazandı ve ligdeki galibiyet sayısını 20'ye çıkardı. Ligde bir maç eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında 16 Aralık Çarşamba günü Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk edecek.

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