Silindir Vakıfbank

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan konuk ekip oldu. Sarı-siyahlılar, ilk setten 25-23'lük üstünlükle ayrıldı. İkinci sette de oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Vakıfbank, son anlarda çekişmeye sahne olan seti 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise Vakıfbank, daha rahat bir oyun ortaya koydu. Galatasaray, rakibinin hücumdaki etkinliğine sertlikle karşılık veremedi ve set beklenenden kısa sürdü.

HAAK'TAN 22 SAYI

Üçüncü sette 25-11'le üstünlük sağlayan Vakıfbank, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini alırken; Galatasaray HDI Sigorta ise 6. mağlubiyetini aldı. Isabelle Haak 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Galatabaray'da Kosheleva ve İlkin 10, Ryhkliuk 9 sayıyla katkı sağladı.