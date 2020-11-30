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Silindir Vakıfbank

’ndeki 19. hafta mücadelesinde ’a konuk 3 0olan Vakıfbank, , 25-23 ve ’lik setlerle galibiyeti kaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Silindir Vakıfbank

Voleybolda Misli.com 'nin 19. haftasında VakıfBank, 'yı yendi. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan konuk ekip oldu. , ilk setten 'lük üstünlükle ayrıldı. İkinci sette de oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Vakıfbank, son anlarda çekişmeye sahne olan seti 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi. sette ise Vakıfbank, daha rahat bir oyun ortaya koydu. Galatasaray, rakibinin hücumdaki etkinliğine sertlikle karşılık veremedi ve set beklenenden kısa sürdü.

HAAK'TAN 22 SAYI

Üçüncü sette 'le üstünlük sağlayan Vakıfbank, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini alırken; Galatasaray HDI Sigorta ise 6. mağlubiyetini aldı. Isabelle Haak 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Galatabaray'da Kosheleva ve İlkin 10, Ryhkliuk 9 sayıyla katkı sağladı.

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