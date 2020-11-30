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ezdi geçti!

Sarı-lacivertliler, Nilüfer Belediye’yi mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:23 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe ezdi geçti!
Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com 'nde 19. hafta maçında ile Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, baştan sona önde götürdüğü mücadeleden galip ayrıldı. Maçın ilk setinden 25- 20'lik üstünlükle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci seti de 25-18 aldı. 25-19'luk final setiyle zafere uzanan Kanarya, Sultanlar Ligi'ndeki
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