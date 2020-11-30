Fenerbahçe ezdi geçti!

Sarı-lacivertliler, Nilüfer Belediye’yi 3-0 mağlup etti.
Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:23Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta maçında Nilüfer Belediyespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, baştan sona önde götürdüğü mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçın ilk setinden 25- 20'lik üstünlükle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci seti de 25-18 aldı. 25-19'luk final setiyle zafere uzanan Kanarya, Sultanlar Ligi'ndeki