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İnegöl Belediye’ye Bulgar smaçör

ekiplerinden 'un yeni smaçörü belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:26 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
İnegöl Belediye’ye Bulgar smaçör
ekiplerinden 'un yeni smaçörü belli oldu. Kübalı Uriarte ile yollarını ayıran temsilcisi, Bulgar milli oyuncu Todor Valchev'i kadrosuna kattı. Son olarak ülkesinde Plovdiv forması giyen 31 yaşındaki voleybolcu, , Tunus, ve liglerinde de oynadı. 195 cm boyundaki Valchev, 2014'te 'le anlaşmış fakat transferi maddi sebepler nedeniyle son anda iptal olmuştu.
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