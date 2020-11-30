İnegöl Belediye’ye Bulgar smaçör

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:26Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
AXASigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyesor'un yeni smaçörü belli oldu. Kübalı Uriarte ile yollarını ayıran Bursa temsilcisi, Bulgar milli oyuncu Todor Valchev'i kadrosuna kattı. Son olarak ülkesinde Plovdiv forması giyen 31 yaşındaki voleybolcu, Rusya, Tunus, İran ve Fransa liglerinde de oynadı. 195 cm boyundaki Valchev, 2014'te Torul Gençlik'le anlaşmış fakat transferi maddi sebepler nedeniyle son anda iptal olmuştu.