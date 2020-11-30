Karayolları çok rahat kazandı

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:27Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Karayolları, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. TVF Başkent Salonu'ndaki karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Ankara temsilcisi, 25-15, 25-15 ve 25-9'luk setlerle rahat bir galibiyet elde etti. Karayolları Sultanlar Ligi'ndeki 8. zaferini yaşarken; konuk ekip Beylikdüzü ise 15. maçından da set alamadan mağlup ayrıldı.