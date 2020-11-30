THY evinde zorlanmadı

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:29Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları ile İlbank karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla THY oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi, ilk seti 25-12 alırken; ikinci seti 23-25 kaybetti. Sonraki setlerde 25-18 ve 25-15'lik üstünlük kuran THY, salondan 3-1'lik zaferle ayrıldı. Günün diğer maçında ise Aydın, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.