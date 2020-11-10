Haberler Voleybol Başkent Ekibi'nin konuğu Fonte Bastardo Azores

Başkent Ekibi'nin konuğu

Takımı, Erkekler son 32 turu ilk maçında Portekiz'in takımı ile karşılaşacak. 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 10:35 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 13:02
Başkent Ekibi'nin konuğu Fonte Bastardo Azores

'yi, Erkekler 'nda temsil eden , son 32 turu ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in takımını konuk edecek.

TVF Başkent Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın anlaşmasıyla son 32 turunun rövanş karşılaşması da 13 Kasım Cuma günü 'da oynanacak.

Ziraat Bankkart, rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa adını son 16 turuna yazdıracak. Eğer iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek.

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