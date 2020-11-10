Başkent Ekibi'nin konuğu Fonte Bastardo Azores

Türkiye'yi, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda temsil eden Ziraat Bankkart, son 32 turu ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımını konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın anlaşmasıyla son 32 turunun rövanş karşılaşması da 13 Kasım Cuma günü Ankara'da oynanacak.

Ziraat Bankkart, rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa adını son 16 turuna yazdıracak. Eğer iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek.