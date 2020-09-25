Haberler Voleybol PTT 0-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU

0-3 | MAÇ SONUCU

'nde 5. hafta ilk karşılaşmasında , Salonu'nda konuk olduğu 'yi 11-25, 12-25 ve 29-31'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 19:57
PTT 0-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU

'nin 5. haftasında heyecan - karşılmasıyla başladı.

Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 11-25, 12-25 ve 29-31'lik setlerle 3-0 kazandı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN DETAYLAR

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova, Semra Özer)

Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, Bianka Busa, Diçle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Özay İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)

Setler: 11-25, 12-25, 29-31

Süre: 82 dakika (21, 21, 40)

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