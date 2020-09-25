PTT 0-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan PTT - Fenerbahçe Opet karşılmasıyla başladı.
TVF Başkent Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 11-25, 12-25 ve 29-31'lik setlerle 3-0 kazandı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN DETAYLAR
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova, Semra Özer)
Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, Bianka Busa, Diçle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Özay İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)
Setler: 11-25, 12-25, 29-31
Süre: 82 dakika (21, 21, 40)