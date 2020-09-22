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Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! 5 maç iptal edildi

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin ilk turundaki 5 maç, pozitif sonuçlanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sebebiyle iptal edildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 19:58
CEV Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! 5 maç iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan () yapılan açıklamaya göre, bazı oyuncularının Covid-19'a yakalandığı tespit edilen Mladost Zagreb, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı. Grupta 2. tura çıkacak ekip, Erzeni Shijakut ile Fino Kaposvar arasındaki 2 maçın ardından belli olacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ilk turunda Allianz Stuttgart ile karşılaşacak Minchanka Minsk de aynı durumu yaşadı. Hükmen galip ilan edilen Allianz MTV Stuttgart tur atladı.

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