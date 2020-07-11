Hasan Yeşilbudak: Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe "F.Bahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi"

: 'de oynamak çocukluk hayalimdi

Hasan Yeşilbudak: Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi

HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Budak açıklamasında Fenerbahçe formasını giymenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulunan , "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. İçimdeki çubuklu sevgisi beni Fenerbahçe'ye getirdi. Kendimi çubuklu içerisinde, taraftarların önünde hayal ederek yeni sezonu büyük heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki oyuncularla daha önce farklı takımlarda birlikte oynadığını da aktaran Hasan Yeşilbudak, "Önümüzdeki sene zor olacak. Ligdeki takım sayısı arttı. Yoğun bir tempo bizi bekliyor ama biz profesyonel oyuncular böyle dönemlere alışığız. Atlatabileceğimizi ve tüm kulvarlarda kupaya ulaşabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli takımın yeni ön liberosu, baş antrenör Erkan Toğan'la ilgili olarak ise, "Hocamız bizim çocukluğumuzun idolüdür aslında, onun maçlarını izleyerek büyüdük. Onunla birlikte çalışacak olmaktan çok mutluyum. Umarım birlikte büyük işlere imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 11.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan Yeşilbudak: Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA