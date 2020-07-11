Fenerbahçe'den Danilo Barthel'e 2 yıllık 13 milyon!
Basketbol şubesinde yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz günlerde üst üste yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmiş ve baş antrenörlüğe Igor Kokoskov'u getirdiğini duyurmuştu. Sarı lacivertlilerin yeni transferinin Danilo Barthel olması beklenirken, kendisine ödenecek maaş belli oldu. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Beko, kısa süre önce Obradovic'ten boşalan koçluğu Igor Kokoskov'a emanet etmişti.
Kokoskov'un ardından bir dizi transfer açıklayan sarı lacivertlilerin radarındaki son ismin Bayern Münih'te forma giyen Danilo Barthel olduğu ifade edildi.
2 YIL İÇİN 13 MİLYON
Öte yandan gazeteci Robert Heusel'in haberine göre Fenerbahçe, Danilo Barthel'e 2 yıllık 1.7 milyon euro (13.1 Milyon TL) önerdi ve Barthel, bu teklifi kabul etti.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 13:40
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Fenerbahçe'den Danilo Barthel'e 2 yıllık 13 milyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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