Fenerbahçe'den Danilo Barthel'e 2 yıllık 13 milyon!

Fenerbahçe Beko, kısa süre önce Obradovic'ten boşalan koçluğu Igor Kokoskov'a emanet etmişti.

Kokoskov'un ardından bir dizi transfer açıklayan sarı lacivertlilerin radarındaki son ismin Bayern Münih'te forma giyen Danilo Barthel olduğu ifade edildi.

2 YIL İÇİN 13 MİLYON

Öte yandan gazeteci Robert Heusel'in haberine göre Fenerbahçe, Danilo Barthel'e 2 yıllık 1.7 milyon euro (13.1 Milyon TL) önerdi ve Barthel, bu teklifi kabul etti.