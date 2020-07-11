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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den o basketbolcuya 13 milyon!

'den 'e 2 yıllık 13 milyon!

Fenerbahçe'den Danilo Barthel'e 2 yıllık 13 milyon!

Basketbol şubesinde yeniden yapılanmaya giden Beko, geçtiğimiz günlerde üst üste yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmiş ve baş antrenörlüğe Igor Kokoskov'u getirdiğini duyurmuştu. Sarı lacivertlilerin yeni transferinin olması beklenirken, kendisine ödenecek maaş belli oldu. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beko, kısa süre önce Obradovic'ten boşalan koçluğu Igor Kokoskov'a emanet etmişti.

Kokoskov'un ardından bir dizi açıklayan sarı lacivertlilerin radarındaki son ismin Bayern Münih'te forma giyen olduğu ifade edildi.

2 YIL İÇİN 13 MİLYON
Öte yandan gazeteci Robert Heusel'in haberine göre Fenerbahçe, Danilo Barthel'e 2 yıllık 1.7 milyon euro (13.1 Milyon TL) önerdi ve Barthel, bu teklifi kabul etti.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 13:40
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