Başkan Erdoğan'ın eseri
TVF Başkanı Üstündağ, “Voleybolun geldiği noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın payı çok büyük. Bizi, bizden daha çok düşünüyor” dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Misli.com arasında dün Sultanlar Ligi'nin isim sponsorluğu için 2 yıllık sözleşme imzalandı. Törende bir konuşma yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun hem Avrupa hem de dünya gündemindeki yerini aldığını belirtti ve destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Üstündağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türk sporuna inanılmaz destek verdiğini görüyoruz. Şanslı bir ülkeyiz. Türk sporunun her branşını herkesten daha iyi takip eden bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. Cumhurbaşkanı bizi, bizden daha çok düşünüyor. Selim Sırrı Tarcan Salonu'nu daha büyük bir şekilde Türk voleyboluna kazandırma müjdesi verdi" dedi.
- 8.9.2020
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başkan Erdoğan'ın eseri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.