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08 Eylül 2020, Salı
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Başkan Erdoğan'ın eseri

Başkan Erdoğan'ın eseri

Başkanı Üstündağ, “Voleybolun geldiği noktada ’ın payı çok büyük. Bizi, bizden daha çok düşünüyor” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Misli.com arasında dün Sultanlar Ligi'nin isim sponsorluğu için 2 yıllık sözleşme imzalandı. Törende bir konuşma yapan Başkanı Mehmet , Türk voleybolunun hem Avrupa hem de dünya gündemindeki yerini aldığını belirtti ve destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.


Üstündağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türk sporuna inanılmaz destek verdiğini görüyoruz. Şanslı bir ülkeyiz. Türk sporunun her branşını herkesten daha iyi takip eden bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. Cumhurbaşkanı bizi, bizden daha çok düşünüyor. Selim Sırrı Tarcan Salonu'nu daha büyük bir şekilde Türk voleyboluna kazandırma müjdesi verdi" dedi.

  1. 8.9.2020
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