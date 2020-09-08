Başkan Erdoğan'ın eseri

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Misli.com arasında dün Sultanlar Ligi'nin isim sponsorluğu için 2 yıllık sözleşme imzalandı. Törende bir konuşma yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun hem Avrupa hem de dünya gündemindeki yerini aldığını belirtti ve destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Üstündağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türk sporuna inanılmaz destek verdiğini görüyoruz. Şanslı bir ülkeyiz. Türk sporunun her branşını herkesten daha iyi takip eden bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. Cumhurbaşkanı bizi, bizden daha çok düşünüyor. Selim Sırrı Tarcan Salonu'nu daha büyük bir şekilde Türk voleyboluna kazandırma müjdesi verdi" dedi.