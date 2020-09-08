Efeler parkede
Voleybol Efeler Ligi’nde yeni sezon bugün başlıyor Açılış maçında Halkbank ile Afyon Bld karşılaşacak
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon bugün Ankara'da açılacak. Başkent Salonu'ndaki açılış maçında Halkbank ile Afyon Bld karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasının programı şöyle: BUGÜN: 14.00: Halkbank-Afyon Belediye, 13 Eylül Pazar: 13.00: Spor Toto-Solhan, 16.00: İnegöl-Ziraat Bankkart, 14.00: İstanbul BB-Bursa BB, 17.00: Arkas-G.Saray, 15.30: Tokat-Arhavi, 14 Eylül Pazartesi: 14.30: Haliliye-Altekma.
REKOR HALA ECZACIDA
Yaklaşık 24 yıl önce Efeler Ligi'nden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyon olan takım. Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan G.Saray, 31 yıldır kupaya ulaşamıyor. F.Bahçe'nin 5 şampiyonluğu var.
- 8.9.2020
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Efeler parkede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.