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08 Eylül 2020, Salı
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Efeler parkede

Efeler parkede

Voleybol ’nde yeni sezon bugün başlıyor Açılış maçında ile karşılaşacak

Axa Sigorta 'nde yeni sezon bugün Ankara'da açılacak. Başkent Salonu'ndaki açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasının programı şöyle: BUGÜN: 14.00: Halkbank-Afyon Belediye, 13 Eylül Pazar: 13.00: Spor Toto-Solhan, 16.00: İnegöl-Ziraat Bankkart, 14.00: İstanbul BB-Bursa BB, 17.00: Arkas-G.Saray, 15.30: Tokat-Arhavi, 14 Eylül Pazartesi: 14.30: Haliliye-Altekma.

REKOR HALA ECZACIDA
Yaklaşık 24 yıl önce Efeler Ligi'nden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyon olan takım. Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan G.Saray, 31 yıldır kupaya ulaşamıyor. F.Bahçe'nin 5 şampiyonluğu var.

  1. 8.9.2020
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