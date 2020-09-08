Efeler parkede

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon bugün Ankara'da açılacak. Başkent Salonu'ndaki açılış maçında Halkbank ile Afyon Bld karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasının programı şöyle: BUGÜN: 14.00: Halkbank-Afyon Belediye, 13 Eylül Pazar: 13.00: Spor Toto-Solhan, 16.00: İnegöl-Ziraat Bankkart, 14.00: İstanbul BB-Bursa BB, 17.00: Arkas-G.Saray, 15.30: Tokat-Arhavi, 14 Eylül Pazartesi: 14.30: Haliliye-Altekma.

REKOR HALA ECZACIDA

Yaklaşık 24 yıl önce Efeler Ligi'nden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyon olan takım. Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan G.Saray, 31 yıldır kupaya ulaşamıyor. F.Bahçe'nin 5 şampiyonluğu var.