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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Gençler Çizme’de 2-0’ı koruyamadı

Gençler Çizme’de 2-0’ı koruyamadı

'nda , ilk maçında 'ya 3-2 yenildi.

'nda , ilk maçında 'ya 3-2 yenildi. Milliler, İtalya'daki şampiyonada 1. Grup'taki ev sahibi karşısında ilk iki seti 30-28 ve 25-16 kazanmasına rağmen sonraki setleri 25-14, 25-16 ve 15-7 kaybetti. Bugünkü rakibimiz ise .
  1. 7.9.2020
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