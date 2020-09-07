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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Eczacıbaşı Aydın’a set vermedi

Eczacıbaşı Aydın’a set vermedi

'in grup etabındaki son gününde Aydın ile karşılaşan , mücadeleyi 3-0 kazandı ve B Grubu'nu lider tamamladı.

'in grup etabındaki son gününde Aydın ile karşılaşan , mücadeleyi 3-0 kazandı ve B Grubu'nu lider tamamladı. Eczacı ilk seti 25-19 kazandı. İkinci seti de 25-16 kazanarak rakibine şans tanımayan turuncu-beyazlılar son seti de rahat bir oyunla 25-15 kazanırken, 14 Şubat'ta oynanacak çeyrek final etabında, C Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.
  1. 7.9.2020
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