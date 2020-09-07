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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Vakıf lider çıktı

Vakıf lider çıktı

’de Vakıfbank, Nilüfer Bld.’yi 3-0 yenerek A ’ndan lider olarak çıktı. Sarı-siyahlılar, çeyrek finalde D Grubu 2.’si Çan’la karşılaşacak.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, A 'ndaki üçüncü ve son maçında 'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanan sarı-siyahlılarda tüm oyuncular süre aldı. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği ilk seti 25-15 aldı. İlk sette olduğu gibi ikinci sette de üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-5 önde geçtiği bu seti de 25-15 alarak mücadelede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 3. sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20, karşılaşmayı da 3-0 alarak grupta üçte üç yaptı. A Grubu'ndan lider olarak çeyrek finale çıkan sarı-siyahlılar, D Grubu 2.'si Çan Gençlik'le yarı final için kozlarını paylaşacak.
  1. 7.9.2020
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