Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımız finalde - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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19 Yaş Altı Voleybol finalde

Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımız finalde

19 Yaş Altı Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Milli Takımı, yarı final maçında Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bosna Hersek'in Zenica kentinde bulunan Gradska Arena'da oynanan maçta ay yıldızlılarda Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

2012 yılının ardından 2'nci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen milliler, finalde ise Fransa - Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye - Fransa / Sırbistan final mücadelesi, yarın TSİ 21.00'de oynanacak.

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SALON: Gradska

HAKEMLER: Benone Visan (Romanya), Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek)

BELARUS: Bahayeva, Liabiodkina, Burak, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiicuhyk (L) (Shahun, Vaskouskaya (L), Karabinovich, Mikanovich)

TÜRKİYE: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa, Sude Naz, Beren)

SETLER: 25-21, 17-25, 22-25, 24-26

SÜRE: 101 dakika (21, 25, 26, 29)

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 21:11
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