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19 Temmuz 2020, Pazar
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Sultanlar’ın Tokyo rotası

Sultanlar’ın Tokyo rotası

Takımımız, ’daki ilk maçını 2021’de saat 10.25’te ile yapacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarihine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Takımı'nın takvimi belli oldu. B Grubu'nda yarışacak Filenin Sultanları 2021'de saat 10.25'te 'le, iki gün sonra aynı saatte ile karşılaşacak. 29 Temmuz'da 15.45'te ABD ile, 31 Temmuz 08.20'de ise Arjantin'le kapışacak. Gruptaki son maç ise 2 Ağustos 08.20'de Arjantin ile olacak.
  1. 19.7.2020
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