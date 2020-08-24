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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Genç Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Genç Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

() Altı 'nda , Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla yarı finale yükselmeyi garantiledi.

() Altı 'nda , Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

, ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı genç milliler 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

İlk maçında 'ı da aynı skorla mağlup eden ve grubunda lider konumda bulunan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 26 Ağustos Çarşamba günü ile yapacak.



  1. 24.08.2020
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