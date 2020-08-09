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09 Ağustos 2020, Pazar
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Filede kuralar yarın çekiliyor

Filede kuralar yarın çekiliyor

2020-2021 voleybol sezonu kura çekimi yarın gerçekleştiriliyor. 14.00'te başlayacak kura çekimi, federasyonun hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2020-2021 voleybol sezonu kura çekimi yarın gerçekleştiriliyor. 14.00'te başlayacak kura çekimi, federasyonun hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kulüplerin, ev sahibi oldukları müsabakaları oynayacakları salon ismi ve saat bilgilerini en geç 14 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar bildirim yapması gerekiyor. Detaylı fikstürün kısa bir süre sonra açıklanacağı belirtildi.

  1. 9.8.2020
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