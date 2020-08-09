Adam Spor atağa kalktı

Bu sezon ilk kez Kadınlar 1. Lig'de mücadele edecek Adam Voleybol Spor Kulübü transferde atağa geçti. Takımın başına Şükrü Çobanoğlu'nu getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu 9 isimle güçlendirdi. Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, Gaziantep'i 1. Lig'de başarıyla temsil edeceklerini söyledi.