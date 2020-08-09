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09 Ağustos 2020, Pazar
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Adam Spor atağa kalktı

Adam Spor atağa kalktı

Bu sezon ilk kez Kadınlar 1. Lig'de mücadele edecek transferde atağa geçti. Takımın başına 'nu getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu 9 isimle güçlendirdi.

Bu sezon ilk kez Kadınlar 1. Lig'de mücadele edecek transferde atağa geçti. Takımın başına 'nu getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu 9 isimle güçlendirdi. Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, 'i 1. Lig'de başarıyla temsil edeceklerini söyledi.

  1. 9.8.2020
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