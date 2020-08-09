Gökhan Öner Karşıyaka'da

Reşat Yazıcıoğulları ile birlikte görev yapacak Öner, takımla çalışmalara da başladı. 28 yıllık voleybol kariyerinde Halkbank, Maliye Piyango ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan tecrübeli çalıştırıcı, antrenör olarak birçok ekibin yanı sıra Milli Takım'da da görev yapmıştı.