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09 Ağustos 2020, Pazar
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Karşıyaka'da

Gökhan Öner Karşıyaka'da

Karşıyaka Voleybol Takımı yardımcı antrenörlük görevi için ile anlaşma sağladı.

Reşat Yazıcıoğulları ile birlikte görev yapacak Öner, takımla çalışmalara da başladı. 28 yıllık voleybol kariyerinde , Maliye Piyango ve gibi takımlarda oynayan tecrübeli çalıştırıcı, antrenör olarak birçok ekibin yanı sıra 'da da görev yapmıştı.

  1. 9.8.2020
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