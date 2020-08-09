Halkbank gümbür gümbür

Voleybolda 2020-2021 sezonu için geri sayım başladı. Ligin iddialı ekiplerinden Halkbank, Ankara'da yaptığı ilk dönem çalışmaların ardından Bolu'da kampa girdi. Halkbank, üçüncü etap hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Başkent ekibi yeni kurulan kadrosunu başlangıç gününden bugüne teknik ve kondisyon anlamında planlanan seviyelere yükseltti. Mavi-beyazlıların idmanında kıyasıya bir rekabet ortamı oluşurken, takımın hazırlanması konusunda Başantrenör Taner Atik ile birlikte staff grubu da sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.