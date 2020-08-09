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09 Ağustos 2020, Pazar
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gümbür gümbür

Halkbank gümbür gümbür

Sezona iyi bir giriş yapmak isteyen mavi-beyazlılar, üçüncü etap kamp çalışmalarını ’da yapıyor.

Voleybolda 2020-2021 sezonu için geri sayım başladı. Ligin iddialı ekiplerinden , 'da yaptığı ilk dönem çalışmaların ardından 'da kampa girdi. Halkbank, üçüncü etap hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Başkent ekibi yeni kurulan kadrosunu başlangıç gününden bugüne teknik ve kondisyon anlamında planlanan seviyelere yükseltti. Mavi-beyazlıların idmanında kıyasıya bir rekabet ortamı oluşurken, takımın hazırlanması konusunda Başantrenör Taner Atik ile birlikte staff grubu da sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

  1. 9.8.2020
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