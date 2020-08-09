Halkbank gümbür gümbür
Sezona iyi bir giriş yapmak isteyen mavi-beyazlılar, üçüncü etap kamp çalışmalarını Ankara’da yapıyor.
Voleybolda 2020-2021 sezonu için geri sayım başladı. Ligin iddialı ekiplerinden Halkbank, Ankara'da yaptığı ilk dönem çalışmaların ardından Bolu'da kampa girdi. Halkbank, üçüncü etap hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Başkent ekibi yeni kurulan kadrosunu başlangıç gününden bugüne teknik ve kondisyon anlamında planlanan seviyelere yükseltti. Mavi-beyazlıların idmanında kıyasıya bir rekabet ortamı oluşurken, takımın hazırlanması konusunda Başantrenör Taner Atik ile birlikte staff grubu da sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
- 9.8.2020
- Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı
- Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti
- Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer
- Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi! Yıldız ismi istiyorlar ve...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 5. transfer! Galatasaraylı eski yıldız geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Halkbank gümbür gümbür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.