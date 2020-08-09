En lezzetli antrenman

Sezona İzmir'de hazırlanan Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma'ya sponsorundan sürpriz geldi. Altekma'nın forma sponsoru olan pizza firması, idmana pizza getirerek voleybolculara ikram etti. Yorucu geçen antrenmanın ardından güzel bir ziyafet çeken oyuncular, pizzalarla poz vermeyi de ihmal etmedi.