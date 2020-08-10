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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Filede kura heyecanı

Filede kura heyecanı

2020-2021 sezonu fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. 14.00’te başlayacak kura, ’nun hesabı üzerinden yayınlanacak.

Voleybol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi, bugün online gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, 2020-2021 sezonu voleybol liglerinin kura çekiminin bugün saat 14.00'te canlı yayınla yapılacağı ifade edildi. Sultanlar Ligi ile AXA Efeler Ligi fikstür çekiminin saat 14.00'te, kadın ve erkekler 1. Lig çekiminin 15.00'te, 2. Ligin ise saat 16.00'da yapılacağı belirtildi. Liglerin kura çekim programı üzerinden yayın yapacak "tvfvoleyboltv" kanalından izlenebilecek. Voleybol Federasyonu, sezon öncesindeki Axa Sigorta Erkekler 'nın 8 Eylül'de, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın ise 9 Eylül'de oynanacağını duyurmuştu.

  1. 10.8.2020
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