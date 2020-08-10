Filede kura heyecanı
2020-2021 sezonu fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. 14.00’te başlayacak kura, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Youtube hesabı üzerinden yayınlanacak.
Voleybol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi, bugün online gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, 2020-2021 sezonu voleybol liglerinin kura çekiminin bugün saat 14.00'te canlı yayınla yapılacağı ifade edildi. Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi fikstür çekiminin saat 14.00'te, kadın ve erkekler 1. Lig çekiminin 15.00'te, 2. Ligin ise saat 16.00'da yapılacağı belirtildi. Liglerin kura çekim programı Youtube üzerinden yayın yapacak "tvfvoleyboltv" kanalından izlenebilecek. Voleybol Federasyonu, sezon öncesindeki Axa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nın 8 Eylül'de, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın ise 9 Eylül'de oynanacağını duyurmuştu.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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