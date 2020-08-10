Ogbogu: Ortam harika

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı Vitra'nın yeni transferi Chiaka Ogbogu, takım arkadaşlarına övgüler yağdırdı. Turuncu- beyazlı kulubün sosyal medya hesabında yaptığı 'Hızlı Sorular' serisine konuk olan ABD'li oyuncu, "Takımda çok güzel bir hava hakim. Herkes çok arkadaş canlısı. İlk geldiğim andan itibaren kendimi çok rahat hissettim. Kızlar beni çok güzel karşıladı. Şu ana kadar grubun izleniminden gayet mutluyum" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu ayrıca 'Hiç Türkçe kelime öğrendin mi?' sorusuna yanıt verdi.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

3 tane Türkçe kelime bildiğini söyleyen Ogbobu, bunların merhaba, günaydın ve teşekkürler olduğunu ifade etti. Ayrıca turuncu-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Fatma Yıldırım da 'Hızlı Sorular' köşesinin konuğu oldu. 10 yıllık aranın ardından Eczacıbaşı'na dönüşünü değerlendiren Fatma, "Güzel bir duygu. Evime gelmiş gibiyim. Eczacıbaşı'na ilk geldiğimde 15 yaşındaydım. U17 ve U19 takımında 4 yıl oynadım. Bütün kupaları kazanmıştık. Bana çok şey katmıştı. Eczacıbaşı'nda olmak çok gurur verici bir şey. Tekrar burada olmak çok güzel" dedi.