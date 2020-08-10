Krallar gibi karşılandı
Bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD), Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD), Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meşalelerle karşılandı. Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi, "Bitlis ve ilçelerini 1'inci Lig'de en iyi şekilde temsil edebilmek için güçlü bir takım kurduk. İnşallah kurmuş olduğumuz bu takım ile önümüzdeki sezon Efeler Ligi'ne de çıkma başarısını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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