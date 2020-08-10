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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı

Bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek olan (TÜRŞAD), Brezilyalı pasör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek olan (TÜRŞAD), Brezilyalı pasör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu, 'in Adilcevaz ilçesinde meşalelerle karşılandı. Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi, "Bitlis ve ilçelerini 1'inci Lig'de en iyi şekilde temsil edebilmek için güçlü bir takım kurduk. İnşallah kurmuş olduğumuz bu takım ile önümüzdeki sezon Efeler Ligi'ne de çıkma başarısını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 10.8.2020
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